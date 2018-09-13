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Навсегда 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Навсегда
Киноафиша Сериалы Навсегда Сезоны Сезон 1

Forever 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Навсегда»

В 1 сезоне сериала «Навсегда» Оскар и Джун повстречались в баре. Они сразу почувствовали взаимное влечение и вскоре сыграли свадьбу. Их семейная жизнь кажется беззаботной, однако молодая пара быстро пресыщается рутиной. Оскар, по всей видимости, не чувствует этого, но Джун начинает тяготить однообразие. Она хочет немного встряхнуться и покататься на лыжах вместо их привычного отдыха у озера. Оскару не очень нравится эта затея, но он идет на поводу у супруги. В путешествии пара сталкивается с трудностями.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Навсегда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Вместе навсегда Together Forever
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2018
Джун June
Сезон 1 Серия 2
13 сентября 2018
Дом у озера The Lake House
Сезон 1 Серия 3
13 сентября 2018
Кейс Kase
Сезон 1 Серия 4
13 сентября 2018
Другое место Another Place
Сезон 1 Серия 5
13 сентября 2018
Андрэ и Сара Andre and Sarah
Сезон 1 Серия 6
13 сентября 2018
Оушенсайд Oceanside
Сезон 1 Серия 7
13 сентября 2018
Прощай навсегда Goodbye Forever
Сезон 1 Серия 8
13 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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