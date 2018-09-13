В 1 сезоне сериала «Навсегда» Оскар и Джун повстречались в баре. Они сразу почувствовали взаимное влечение и вскоре сыграли свадьбу. Их семейная жизнь кажется беззаботной, однако молодая пара быстро пресыщается рутиной. Оскар, по всей видимости, не чувствует этого, но Джун начинает тяготить однообразие. Она хочет немного встряхнуться и покататься на лыжах вместо их привычного отдыха у озера. Оскару не очень нравится эта затея, но он идет на поводу у супруги. В путешествии пара сталкивается с трудностями.