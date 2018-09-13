В 1 сезоне 4 серии сериала «Навсегда» Оскар и Джун вновь сталкиваются с рутиной, которая утомляла Джун еще при жизни. Джун снова лишается спокойствия, но Оскар остается беззаботен. К ним в гости приходит Марк, у которого есть новости для пары.
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