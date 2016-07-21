В 1 сезоне 2 серии сериала «Дрянь» Дрянь пытается продать украденную из дома Крестной статую мужу сестры, арт-дилеру. Она снова возвращается к своему бывшему парню Гарри. Он узнает, что Дрянь все это время врала про отказ от мастурбации.