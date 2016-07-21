В 1 сезоне 1 серии сериала «Дрянь» Дрянь только что переспала с одним парнем, а в автобусе встречает другого. В банке ей отказывают в кредите. Она ссорится с сестрой Клэр, а потом выслушивает истории Крестной, которую ненавидит.