В 1 сезоне 1 серии сериала «Дрянь» Дрянь только что переспала с одним парнем, а в автобусе встречает другого. В банке ей отказывают в кредите. Она ссорится с сестрой Клэр, а потом выслушивает истории Крестной, которую ненавидит.
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