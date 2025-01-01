Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Первая волна
Сезоны
Первая волна, список сезонов
First Wave
Год выпуска
1998
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Syfy
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Первая волна»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
9 сентября 1998 - 30 июня 1999
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
22 сентября 1999 - 14 июня 2000
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
13 сентября 2000 - 7 февраля 2001
