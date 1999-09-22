Оповещения от Киноафиши
Первая волна 1998 - 2001 2 сезон

First Wave
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 сентября 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Первая волна»

Во 2 сезоне сериала «Первая волна» Фостер идет по следу, чтобы наконец встретиться лицом к лицу с загадочным наблюдателем. Но он не знает, что агенты ГУА уже послали легендарного охотника-воина, чтобы убить его самого. Астроном, друг Эдди, становится свидетелем уникального небесного события. Он связывается с Эдди, но платит за это своей жизнью. Тем временем в городок врывается опасная банда байкеров, которая требует раскрыть местонахождение своей будущей жертвы. Чтобы остановить преступников, Фостер вновь обращается к предсказаниям Нострадамуса. Выясняется, что байкеры кое-что скрывают.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Первая волна»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Цель 117 Target 117
Сезон 2 Серия 1
22 сентября 1999
Глубокая глотка Deepthroat
Сезон 2 Серия 2
29 сентября 1999
Апостолы The Apostles
Сезон 2 Серия 3
6 октября 1999
Видение Susperience
Сезон 2 Серия 4
13 октября 1999
Канал The Channel
Сезон 2 Серия 5
20 октября 1999
Красный флаг Red Flag
Сезон 2 Серия 6
27 октября 1999
Молитва для белого человека Prayer for the White Man
Сезон 2 Серия 7
3 ноября 1999
Очищение The Purge
Сезон 2 Серия 8
10 ноября 1999
Затерянные души Lost Souls
Сезон 2 Серия 9
17 ноября 1999
Ограбление The Heist
Сезон 2 Серия 10
24 ноября 1999
Огайские футболисты Ohio Players
Сезон 2 Серия 11
1 декабря 1999
Под покровом ночи Night Falls
Сезон 2 Серия 12
8 декабря 1999
Нормал, Иллинойс Normal, Illinois
Сезон 2 Серия 13
15 декабря 1999
Всё об Эдди All About Eddie
Сезон 2 Серия 14
22 декабря 1999
Место для игр Playland
Сезон 2 Серия 15
29 декабря 1999
Урожай The Harvest
Сезон 2 Серия 16
5 января 2000
Рубикон Rubicon
Сезон 2 Серия 17
12 января 2000
Гладиатор Gladiator
Сезон 2 Серия 18
17 мая 2000
Суд Джошуа Бриджеса The Trial of Joshua Bridges
Сезон 2 Серия 19
24 мая 2000
Подпольный мир Underworld
Сезон 2 Серия 20
31 мая 2000
Завтра Tomorrow
Сезон 2 Серия 21
7 июня 2000
Верующие The Believers
Сезон 2 Серия 22
14 июня 2000
