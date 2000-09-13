Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Stray Kids: The dominATE Experience» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Первая волна 1998 - 2001, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Первая волна
Киноафиша Сериалы Первая волна Сезоны Сезон 3
First Wave
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 13 сентября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Первая волна»

В 3 сезоне сериала «Первая волна» зрители наконец узнают, что на самом деле произошло с Фостером во время разоблачения телепередачи в начале второго сезона. Также к делу подключается тайная антигуаская группировка Raven Nation, которая стремится победить лидера ГУА Мабуса. Фостер должен проследить вражеских агентов до их штаб-квартиры и выяснить, что они замышляют. В ходе этого задания герой оказывается на карантине в лаборатории, в которой содержится смертельная инфекция. Ему придется не только спасти свою жизнь и обрести свободу, но и остановить заговор, который может уничтожить человечество.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Первая волна»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Мабус Mabus
Сезон 3 Серия 1
13 сентября 2000
Нация воронов Raven Nation
Сезон 3 Серия 2
20 сентября 2000
Пришествие всадника Comes a Horseman
Сезон 3 Серия 3
27 сентября 2000
ГУЛАГ Gulag
Сезон 3 Серия 4
4 октября 2000
Побег Фрэнсиса Джеффриса The Flight of Francis Jeffries
Сезон 3 Серия 5
11 октября 2000
Всё ещё на свободе Still at Large
Сезон 3 Серия 6
18 октября 2000
Убежище Asylum
Сезон 3 Серия 7
25 октября 2000
Глаза гуа Eyes of the Gua
Сезон 3 Серия 8
1 ноября 2000
Глядящие в небо Skywatchers
Сезон 3 Серия 9
8 ноября 2000
План The Plan
Сезон 3 Серия 10
15 ноября 2000
Ребенок, рождённый в среду Wednesday's Child
Сезон 3 Серия 11
22 ноября 2000
Из-под земли Unearthed
Сезон 3 Серия 12
29 ноября 2000
Земля теней Shadowland
Сезон 3 Серия 13
6 декабря 2000
Наследие Legacy
Сезон 3 Серия 14
13 декабря 2000
Край The Edge
Сезон 3 Серия 15
20 декабря 2000
Сосуд The Vessel
Сезон 3 Серия 16
27 декабря 2000
Реквием Requiem
Сезон 3 Серия 17
3 января 2001
Шах и мат Checkmate
Сезон 3 Серия 18
10 января 2001
Чёрный ящик Black Box
Сезон 3 Серия 19
17 января 2001
Под чёрным небом Beneath the Black Sky
Сезон 3 Серия 20
24 января 2001
Последний город Terminal City
Сезон 3 Серия 21
31 января 2001
Дважды благословенный Twice Bless'd
Сезон 3 Серия 22
7 февраля 2001
График выхода всех сериалов
«Слово пацана» против «Бригады» и «Бандитского Петербурга»: какой криминальный сериал честнее о 90-х — зрители сравнили 3 легенды
Обожаете «Невский» и «Шеф»? Тогда срочно включайте этот американский сериал о полиции
Самая слабая во франшизе: у этой части «Пункта назначения» всего 5,1 на IMDb — фанаты считают ее худшей
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Если любите сюжеты с характером: 3 новых российских сериала, которые смотрятся залпом
Пятизвездочный тест: угадайте 5 легендарных советских артистов по 3 культовым фильмам с их участием
Я смотрела «Невский» дважды, а тест прошла только на 3/5: попробуйте и вы – вспомните, из какого сезона кадр
Звезду «Очень странных дел» разочаровал финал сериала: шанс на реабилитацию есть — в той самой секретной 9-й серии
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Фильм с рейтингом 7.8 чуть не убил студию Fox: $450 млн потратили на декорации, которые почти не попали в кадр
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше