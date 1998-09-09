Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Первая волна 1998 - 2001 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Первая волна
Киноафиша Сериалы Первая волна Сезоны Сезон 1

First Wave
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 сентября 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Первая волна»

В 1 сезоне сериала «Первая волна» события разворачиваются в современном мире,  когда обычный мужчина по имени Кейд становится провидцем, подобно великому Нострадамусу. Только, в отличие от последнего, герой не готов к таким серьезным переменам в жизни. Череда кошмарных видений сменяется кошмаром наяву, когда Кейд становится свидетелем самоубийства, которое он до этого уже видел во сне. Это осуществившееся пророчество навсегда меняет его отношения с близкими, да и весь его жизненный путь. Правительство устанавливает камеры в доме мужчины, банк блокирует все его карты, и даже любимая супруга не хочет возвращаться домой.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Первая волна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Объект 117 Subject 117
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 1998
Сумасшедший Эдди Crazy Eddie
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 1998
Мата Хари Mata Hari
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 1998
Гипноз Hypnotic
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 1998
Эликсир Elexir
Сезон 1 Серия 5
7 октября 1998
Разные языки Speaking in Tongues
Сезон 1 Серия 6
14 октября 1998
Рыба с лёгкими Lungfish
Сезон 1 Серия 7
21 октября 1998
Книга теней Book of Shadows
Сезон 1 Серия 8
28 октября 1998
Джошуа Joshua
Сезон 1 Серия 9
4 ноября 1998
Мильный столб 262 Marker 262
Сезон 1 Серия 10
11 ноября 1998
Мотель Калифорния Motel California
Сезон 1 Серия 11
18 ноября 1998
Разведение потомства Breeding Ground
Сезон 1 Серия 12
25 ноября 1998
Синяя агава Blue Agave
Сезон 1 Серия 13
2 декабря 1998
Пригород Cul-De-Sac
Сезон 1 Серия 14
9 декабря 1998
Ящик The Box
Сезон 1 Серия 15
16 декабря 1998
Нежелательные Undesirables
Сезон 1 Серия 16
23 декабря 1998
Вторая волна Second Wave
Сезон 1 Серия 17
30 декабря 1998
Слепой свидетель Blind Witness
Сезон 1 Серия 18
6 января 1999
Наводнение Deluge
Сезон 1 Серия 19
13 января 1999
Мелодия Melody
Сезон 1 Серия 20
20 января 1999
Время после The Aftertime
Сезон 1 Серия 21
23 июня 1999
Решение The Decision
Сезон 1 Серия 22
30 июня 1999
График выхода всех сериалов
Помимо «Игры престолов» есть еще 5 проектов, связанных с сериалом: включили в список даже пародию фанатов
«Пойман с поличным» с российской звездой рвет пиратские топы: обошел все новинки – и даже самого Кинга
У этого фильма от A24 идеальный рейтинг в 100% на Rotten Tomatoes: «Новая "Тысяча и одна ночь" с Шахерезадой-феминисткой»
Косили как траву: финал «Аркейна» уничтожил остатки любимых героев — в общей сложности 15 персонажей не дожили до титров
Когда происходит действие «Колец власти» — задолго до рождения Фродо и Бильбо: сериал переписал хронологию Толкина
Настоящую концовку «Белого солнца пустыни» запретили показывать в СССР — цензура решила, что это уже слишком
Сбежал в Крым, избежал тюрьмы: жизнь реального Краба после «Лихих» достойна еще одного сериала – не угомонился даже «на пенсии»
Русская тоска под хруст турецкого симита: новинка НТВ с Устюговым явно хотела стать ответом «Острым козырькам» – получилось, но не всё
Пока везде крутили «Невский» и «Первый отдел», вышли они: 3 детектива, где интриги не меньше – скоротаете время в ожидании любимчиков
Если вы засмотрели «Первый отдел» до дыр, то легко сможете определить сезон по одному кадру (тест)
Не Фаркуад и не Чарминг: для «Шрэка 5» нашли идеального злодея — такую насмешку Disney могут и не простить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше