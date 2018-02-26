В 1 сезоне 5 серии мультсериала «Крайний космос» Квин уверяет Гэри, что между ними никогда ничего не будет. Хью обнаруживает прореху на одной из планет, и Гэри с командой отправляется туда. В то же время Като-младший пытается связаться с отцом.