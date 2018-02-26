В 1 сезоне 4 серии мультсериала «Крайний космос», поймав сигнал бедствия, Гэри вылетает на помощь и спасает Квин. Но девушка его совершенно не помнит и не получала ни одного из его писем, что вынуждает Гэри грустить и вести себя неадекватно.
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