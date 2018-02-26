В 1 сезоне 6 серии мультсериала «Крайний космос» Гэри и его команда получают координаты Като-младшего, но Квин настаивает на спасении Земли вместо сына Авокато. Гэри встает на сторону Авокато, и начинается очень опасная миссия по спасению сына.
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