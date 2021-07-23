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Киноафиша Сериалы Кажется, это любовь
Кажется, это любовь (2021 - …) Feels Like Ishq 18+
Год выпуска 2021
Страна Индия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

«Кажется, это любовь» — новый индийский сериал, созданием которого занималась американская корпорация Netflix. «Кажется, это любовь» состоит из шести отдельных историй, рассказывающих о романтических отношениях современных индусов. Они знакомятся, встречаются, влюбляются и навсегда разочаровываются друг в друге. Главные герои первого эпизода — циничная организаторша свадеб и юная подружка невесты, которые не могут прийти к единому мнению насчет любви. Вторая история рассказывает о неожиданном романтическом увлечении во время локдауна.

Кажется, это любовь - трейлер
Кажется, это любовь
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Радхика Мадан
Радхика Мадан
Джоджо Сингх
Sumali Khaniwale
Меенаши Мартинс
Kavita Pais
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кажется, это любовь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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