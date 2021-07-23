«Кажется, это любовь» — новый индийский сериал, созданием которого занималась американская корпорация Netflix. «Кажется, это любовь» состоит из шести отдельных историй, рассказывающих о романтических отношениях современных индусов. Они знакомятся, встречаются, влюбляются и навсегда разочаровываются друг в друге. Главные герои первого эпизода — циничная организаторша свадеб и юная подружка невесты, которые не могут прийти к единому мнению насчет любви. Вторая история рассказывает о неожиданном романтическом увлечении во время локдауна.