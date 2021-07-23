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Кажется, это любовь 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кажется, это любовь
Киноафиша Сериалы Кажется, это любовь Сезоны Сезон 1

Feels Like Ishq 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кажется, это любовь»

В 1 сезоне сериала «Кажется, это любовь» представлено шесть отдельных историй, каждая из которых рассказывает о том, как современные индусы строят романтические отношения. Главные герои первой серии — циничная организаторша свадеб и наивная подружка невесты, у которых совершенно противоположные мнения о любви. Второй сюжет фокусируется на подростке. Он влюбляется в девушку по соседству во время карантина. Третья серия рассказывает о парне, который решает сдать дом своих родителей одинокой и привлекательной туристке.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Кажется, это любовь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Спасти торжество Save the Da(y)te
Сезон 1 Серия 1
23 июля 2021
Карантинная любовь Quaranteen Crush
Сезон 1 Серия 2
23 июля 2021
Лучший хозяин Star Host
Сезон 1 Серия 3
23 июля 2021
Любит — не любит She Loves Me, She Loves Me Not
Сезон 1 Серия 4
23 июля 2021
Интервью Interview
Сезон 1 Серия 5
23 июля 2021
Беспечная любовь Ishq Mastana
Сезон 1 Серия 6
23 июля 2021
График выхода всех сериалов
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