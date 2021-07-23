В 1 сезоне сериала «Кажется, это любовь» представлено шесть отдельных историй, каждая из которых рассказывает о том, как современные индусы строят романтические отношения. Главные герои первой серии — циничная организаторша свадеб и наивная подружка невесты, у которых совершенно противоположные мнения о любви. Второй сюжет фокусируется на подростке. Он влюбляется в девушку по соседству во время карантина. Третья серия рассказывает о парне, который решает сдать дом своих родителей одинокой и привлекательной туристке.