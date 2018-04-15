В 4 сезоне 5 серии сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» действие вновь разбавляется флэшбеками, в которых рассказывается о первой встречи Джона и Наоми. Бывший полицейский спас девушку и приютил под своей крышей. Но кто она на самом деле?
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