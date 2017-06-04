В 3 сезоне 3 серии сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» подозрения Мэдисон относительно главы ранчо Джеремайи усиливаются. Выясняется, что его многодетная семья готовилась к наступлению апокалипсиса задолго до распространения зомби-вируса.
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