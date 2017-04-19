В 3 сезоне 8 серии сериала «Фарго» Никки хочет выжить и напрягает для этого все свои силы. Тем временем несчастный и дезориентированный Эммит до одури напуган. Варга хочет как-то успокоить его, однако у брата Рэя свои собственные планы.
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