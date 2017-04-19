В 3 сезоне 7 серии сериала «Фарго» Глория пробует пуститься в обход системы, а Никки обнаруживает себя в хорошо знакомом ей месте. Тем временем Варга предлагает альтернативную схему. Эммит же идет на встречу, находясь в сильном нервном напряжении.
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