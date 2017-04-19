В 3 сезоне 6 серии сериала «Фарго» тандем Глории и Винни подбирается все ближе к истине. Тем временем бедняга Эммит пытается как-то навести порядок в своей жизни, а Варга должен расчистить внезапно образовавшийся кровавый бардак.
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