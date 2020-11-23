В 1 сезоне 3 серии сериала «Фантом» главный герой находит себе друга в мире призраков — Юра уже долгое время находится в коме. За этот период он успел найти лазейки, помогающие общаться с живыми. С помощью Юры Стас пытается связаться с Катей.
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