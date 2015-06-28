В 5 сезоне 5 серии сериала «Рухнувшие небеса» ополченцы уходят из китайского квартала, рассчитывая, что проведут заключительную битву с Эсфени. По дороге они встречают преступника, который берет в плен Уивера. Том намерен спасти Хэла от Поупа.
Дорама «Королева слез» наделала много шума: турки выпускают свою версию — в главной роли Ханде Эрчел
В одном ряду с «Уэнсдей», «Черным зеркалом» и «Игрой в кальмара»: эти 6 российских сериалов Netflix купил и не прогадал
Не состаритесь, пока посмотрите: 5 не очень длинных турецких сериалов, которые заставят поверить в любовь
Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»
«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года
В «Служу Советскому Союзу» Устюгов нашел один момент, способный оскорбить ветеранов: извиниться согласился при одном условии
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром
