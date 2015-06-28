В 5 сезоне 1 серии сериала «Рухнувшие небеса» Том и Лекси с успехом осуществляют миссию на Луне и уничтожают базу инопланетян. Однако теперь Том сталкивается с новым испытанием. В это время на планете Земля Энни возглавляет команду ополченцев.
