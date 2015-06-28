В 5 сезоне 2 серии сериала «Рухнувшие небеса» скиттеры застают 2-й полк врасплох неожиданной атакой. В результате команда полностью лишается продуктов. Чтобы восстановить запасы, Бен, Поуп, Сара и Мэгги отправляются на сложнейшее задание.
Дорама «Королева слез» наделала много шума: турки выпускают свою версию — в главной роли Ханде Эрчел
Мама сказала про смерть иначе: как одна ошибка перевода в «Форресте Гампе» переписала весь смысл истории
Ждете 2 сезон «Родителей родителей»? Официальные источники молчат, но в Сети уже точную дату премьеры давно знают
Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут
В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим
3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»
В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года
У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
