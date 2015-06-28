В 5 сезоне 7 серии сериала «Рухнувшие небеса» ополченцы прибывают в зону безопасности, которая является территорией действующей военной базы. Ею заправляет старая приятельница Уивера по имени Кэти Маршалл. Она руководит американской армией.
