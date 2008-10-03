В 4 сезоне 3 серии сериала «Все ненавидят Криса» мисс Морелло обеспечивает Крису симпатичную девушку в пару на школьные танцы. Но есть проблема: сначала он должен как следует постараться, чтобы произвести хорошее впечатление на ее богатых родителей.
Related video
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Авторизация по e-mail