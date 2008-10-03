В 4 сезоне 5 серии сериала «Все ненавидят Криса» Крис соглашается сделать домашние задания по истории популярного футболиста, чтобы его не исключили из команды. А Джулиус тем временем соглашается на работу в похоронном бюро Омара.
Related video
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Авторизация по e-mail