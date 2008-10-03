Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Все ненавидят Криса Сезоны Сезон 4 Серия 5

Все ненавидят Криса 2005 - 2009 5 серия 4 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Все ненавидят Криса»
Эпизод 1
Сезон 4 / Серия 1 3 октября 2008
Эпизод 2
Сезон 4 / Серия 2 10 октября 2008
Эпизод 3
Сезон 4 / Серия 3 17 октября 2008
Эпизод 4
Сезон 4 / Серия 4 24 октября 2008
Эпизод 5
Сезон 4 / Серия 5 31 октября 2008
Эпизод 6
Сезон 4 / Серия 6 7 ноября 2008
Эпизод 7
Сезон 4 / Серия 7 14 ноября 2008
Эпизод 8
Сезон 4 / Серия 8 21 ноября 2008
Эпизод 9
Сезон 4 / Серия 9 28 ноября 2008
Эпизод 10
Сезон 4 / Серия 10 12 декабря 2008
Эпизод 11
Сезон 4 / Серия 11 9 января 2009
Эпизод 12
Сезон 4 / Серия 12 16 января 2009
Эпизод 13
Сезон 4 / Серия 13 23 января 2009
Эпизод 14
Сезон 4 / Серия 14 30 января 2009
Эпизод 15
Сезон 4 / Серия 15 6 февраля 2009
Эпизод 16
Сезон 4 / Серия 16 13 марта 2009
Эпизод 17
Сезон 4 / Серия 17 20 марта 2009
Эпизод 18
Сезон 4 / Серия 18 27 марта 2009
Эпизод 19
Сезон 4 / Серия 19 3 апреля 2009
Эпизод 20
Сезон 4 / Серия 20 24 апреля 2009
Эпизод 21
Сезон 4 / Серия 21 1 мая 2009
Эпизод 22
Сезон 4 / Серия 22 8 мая 2009
О чем cерия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Все ненавидят Криса» Крис соглашается сделать домашние задания по истории популярного футболиста, чтобы его не исключили из команды. А Джулиус тем временем соглашается на работу в похоронном бюро Омара.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Тёмные очки
Тёмные очки 2 комментария
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек 6 комментариев
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация 5 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Приложение киноафиши