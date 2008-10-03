В 4 сезоне 20 серии сериала «Все ненавидят Криса» Рошель узнает, что все это время Джулиус был женат на другой женщине, хотя сам он об этом понятия не имел. А в жизни Криса наступает самый лучший день, когда Таша соглашается стать его девушкой.
Related video
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Авторизация по e-mail