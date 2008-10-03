В 4 сезоне 20 серии сериала «Все ненавидят Криса» Рошель узнает, что все это время Джулиус был женат на другой женщине, хотя сам он об этом понятия не имел. А в жизни Криса наступает самый лучший день, когда Таша соглашается стать его девушкой.