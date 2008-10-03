В 4 сезоне 15 серии сериала «Все ненавидят Криса» Крис начинает ходить в секцию бокса по настоянию своего учителя. В то же время Джулиус знакомится с соседкой, которая решает его соблазнить. А Рошель страдает от дефицита внимания со стороны мужа.
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