Во 2 сезоне 16 серии сериала «Все ненавидят Криса» Крис случайно предотвращает ограбление и теперь обязан за это отдать золотую цепочку Малво. Пока Крис пытается найти выход из этой ситуации, Рошель обнаруживает тайную кредитную карту у Джулиуса.
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