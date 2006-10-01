Во 2 сезоне 4 серии сериала «Все ненавидят Криса» когда Крис избавляет Ташу от мышки в шкафу, девушка прилюдно награждает его поцелуем в щеку. После Крис неумышленно порождает слух, будто смог охмурить девушку, которая нравится всем парням в районе.
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