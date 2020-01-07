Меню
Хроника эпидемии 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хроника эпидемии
Épidémie 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хроника эпидемии»

В 1 сезоне сериала «Хроника эпидемии» в больницу начинают поступать первые пациенты — бездомные инуиты, представители коренного населения. Никто не придает этому значения, считают, что дело в их образе жизни. Ситуация меняется, когда жертвы появляются среди врачей. Доктор Анна-Мари пытается выявить цепочку, по которой передается вирус. Новая инфекция не поддается лечению, поэтому приходится задействовать всех знакомых, чтобы найти решение проблемы. Помимо этого, необходимо бороться с бюрократами, преследующими свои цели.

Рейтинг сериала

0.0
7.5 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Хроника эпидемии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
La contamination
Сезон 1 Серия 1
7 января 2020
La menace invisible
Сезон 1 Серия 2
14 января 2020
Suspicion
Сезон 1 Серия 3
21 января 2020
Les morts sont muets
Сезон 1 Серия 4
28 января 2020
La dernière carte
Сезон 1 Серия 5
4 февраля 2020
Dérapage
Сезон 1 Серия 6
11 февраля 2020
Conséquences
Сезон 1 Серия 7
18 февраля 2020
La Peur
Сезон 1 Серия 8
25 февраля 2020
Les Poules
Сезон 1 Серия 9
3 марта 2020
Les cicatrices
Сезон 1 Серия 10
10 марта 2020
