В 1 сезоне сериала «Хроника эпидемии» в больницу начинают поступать первые пациенты — бездомные инуиты, представители коренного населения. Никто не придает этому значения, считают, что дело в их образе жизни. Ситуация меняется, когда жертвы появляются среди врачей. Доктор Анна-Мари пытается выявить цепочку, по которой передается вирус. Новая инфекция не поддается лечению, поэтому приходится задействовать всех знакомых, чтобы найти решение проблемы. Помимо этого, необходимо бороться с бюрократами, преследующими свои цели.