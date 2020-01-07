В 1 сезоне 7 серии сериала «Хроника эпидемии» одна теория о вирусе оказывается глупее другой. Больницы начинают перепрофилировать под работу с зараженными пациентами. Министр идет на преступление, чтобы спасти суррогатную мать своего сына.
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