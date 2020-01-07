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Киноафиша Сериалы Хроника эпидемии Сезоны Сезон 1 Серия 6

Хроника эпидемии 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 7 января 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 14 января 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 21 января 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 28 января 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 4 февраля 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 11 февраля 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 18 февраля 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 25 февраля 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 3 марта 2020
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 10 марта 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Хроника эпидемии» на карантин отправляют целую школу. Пресса считает, что вирусу подвержены только инуиты. Врачи работают на износ, чтобы предотвратить распространение болезни. Модные блогеры советуют лечиться куркумой.

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