В 1 сезоне 6 серии сериала «Хроника эпидемии» на карантин отправляют целую школу. Пресса считает, что вирусу подвержены только инуиты. Врачи работают на износ, чтобы предотвратить распространение болезни. Модные блогеры советуют лечиться куркумой.
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