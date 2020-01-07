В 1 сезоне 8 серии сериала «Хроника эпидемии» жизнь начинает меняться: люди покидают город, перестают общаться друг с другом. Некоторые решают разбогатеть на всеобщем страхе. Правительство пытается скрыть настоящую правду, чтобы не допустить панику.
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