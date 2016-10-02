В 5 сезоне 18 серии сериала «Элементарно» главный герой и его постоянная напарница расследуют дело о погибшем пирате, который, по слухам, спрятал где-то сундук с сокровищами. Кроме того, Шерлок и Джоан стараются наладить отношения с Шинвеллом.
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