В 5 сезоне 11 серии сериала «Элементарно» главный герой и его постоянная напарница разыскивают женщину, которую держат в плену уже несколько лет. Однако похититель оказывается хитрее, чем они думали. Джоан переживает из-за нерасторопности Шинвелла.
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