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Киноафиша Сериалы Элементарно Сезоны Сезон 5 Серия 11

Элементарно 2012 - 2019 11 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Элементарно»
Двойное помешательство
Сезон 5 / Серия 1 2 октября 2016
Стоимостью в несколько городов
Сезон 5 / Серия 2 16 октября 2016
Помоги и поймай ее
Сезон 5 / Серия 3 23 октября 2016
Падание с небес Хенни Пенни
Сезон 5 / Серия 4 30 октября 2016
Поймать охотника за охотниками
Сезон 5 / Серия 5 6 ноября 2016
Плохие вести
Сезон 5 / Серия 6 13 ноября 2016
Пиф-паф застрели парашютиста
Сезон 5 / Серия 7 20 ноября 2016
Как изготавливают сардельки
Сезон 5 / Серия 8 27 ноября 2016
Страдания идут на пользу
Сезон 5 / Серия 9 11 декабря 2016
Выбери свой яд
Сезон 5 / Серия 10 18 декабря 2016
Чувствуй себя как дома
Сезон 5 / Серия 11 8 января 2017
Мёртвый клоун и экологическая проблема
Сезон 5 / Серия 12 15 января 2017
Под прицелом
Сезон 5 / Серия 13 29 января 2017
Убит в реале
Сезон 5 / Серия 14 19 февраля 2017
Неправильная сторона дороги
Сезон 5 / Серия 15 5 марта 2017
Преданность
Сезон 5 / Серия 16 12 марта 2017
Баллада о леди Фрэнсис
Сезон 5 / Серия 17 19 марта 2017
Сказки мертвецов
Сезон 5 / Серия 18 26 марта 2017
Сильная жара
Сезон 5 / Серия 19 16 апреля 2017
Искусство ловкости и обмана
Сезон 5 / Серия 20 23 апреля 2017
Потеряешь контроль - неудачно приземлишься
Сезон 5 / Серия 21 30 апреля 2017
Движущаяся цель
Сезон 5 / Серия 22 7 мая 2017
Шифр
Сезон 5 / Серия 23 14 мая 2017
Больно мне, больно тебе
Сезон 5 / Серия 24 21 мая 2017
О чем cерия

В 5 сезоне 11 серии сериала «Элементарно» главный герой и его постоянная напарница разыскивают женщину, которую держат в плену уже несколько лет. Однако похититель оказывается хитрее, чем они думали. Джоан переживает из-за нерасторопности Шинвелла.

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