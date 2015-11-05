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Киноафиша Сериалы Элементарно Сезоны Сезон 4 Серия 21

Элементарно 2012 - 2019 21 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Элементарно»
Уроки прошлого
Сезон 4 / Серия 1 5 ноября 2015
Доказательства невидимого
Сезон 4 / Серия 2 12 ноября 2015
Попался, теперь ты - это
Сезон 4 / Серия 3 19 ноября 2015
Все мои бывшие живут в Эссексе
Сезон 4 / Серия 4 26 ноября 2015
Подпольные игры
Сезон 4 / Серия 5 10 декабря 2015
Цена ведения дел
Сезон 4 / Серия 6 17 декабря 2015
Неудачное похищение
Сезон 4 / Серия 7 7 января 2016
Бремя крови
Сезон 4 / Серия 8 14 января 2016
Убийство из машины
Сезон 4 / Серия 9 21 января 2016
Дело об Альма Матер
Сезон 4 / Серия 10 28 января 2016
Туда, где покоятся мёртвые
Сезон 4 / Серия 11 4 февраля 2016
C видом на комнату
Сезон 4 / Серия 12 11 февраля 2016
Этюд о Шарлотте
Сезон 4 / Серия 13 18 февраля 2016
Кто скрывается под маской?
Сезон 4 / Серия 14 25 февраля 2016
Вверх, в небеса и вниз, в преисподнюю
Сезон 4 / Серия 15 3 марта 2016
Загнанный
Сезон 4 / Серия 16 10 марта 2016
Ты поймал меня, но кто поймал тебя?
Сезон 4 / Серия 17 20 марта 2016
Кто не спрятался
Сезон 4 / Серия 18 27 марта 2016
Ва-банк
Сезон 4 / Серия 19 10 апреля 2016
Искусство имитирует искусство
Сезон 4 / Серия 20 10 апреля 2016
Кого ты хотел обмануть?
Сезон 4 / Серия 21 17 апреля 2016
С ног на голову
Сезон 4 / Серия 22 24 апреля 2016
Невидимая рука
Сезон 4 / Серия 23 1 мая 2016
Качественное различие
Сезон 4 / Серия 24 8 мая 2016
О чем cерия

В 4 сезоне 21 серии сериала «Элементарно» главный герой и его постоянная напарница расследуют двойное убийство. По ходу дела становится понятно, что жертвы фальсифицировали свою гибель. Но зачем? В этом предстоит разобраться детективам...

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