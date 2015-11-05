В 4 сезоне 21 серии сериала «Элементарно» главный герой и его постоянная напарница расследуют двойное убийство. По ходу дела становится понятно, что жертвы фальсифицировали свою гибель. Но зачем? В этом предстоит разобраться детективам...
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