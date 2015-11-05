В 4 сезоне 22 серии сериала «Элементарно» главный герой и его бессменная напарница расследуют новое дело об убийстве. Неожиданно отец детектива становится их главным подозреваемым. Но сможет ли Шерлок отправить в тюрьму своего родителя?