Во 2 сезоне 7 серии сериала «Мой сосед — супергерой» главный герой и его возлюбленная отправляются в космическое пространство, чтобы пройти финальный этап состязания. На страже Земли в это время остаются Рамон и Хулия, получившие новые способности.
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