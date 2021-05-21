Во 2 сезоне 4 серии сериала «Мой сосед — супергерой» главный герой оказывается под серьезным давлением со стороны мэра города. В итоге он объединяется с Хосе, чтобы помешать полиции Кармы. В это же время Хулия неожиданно для всех влюбляется.