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Киноафиша Сериалы Мой сосед — супергерой Сезоны Сезон 2 Серия 4

Мой сосед — супергерой 2019 4 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Мой сосед — супергерой»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 21 мая 2021
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 21 мая 2021
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 21 мая 2021
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 21 мая 2021
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 21 мая 2021
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 21 мая 2021
Серия 7
Сезон 2 / Серия 7 21 мая 2021
Серия 8
Сезон 2 / Серия 8 21 мая 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Мой сосед — супергерой» главный герой оказывается под серьезным давлением со стороны мэра города. В итоге он объединяется с Хосе, чтобы помешать полиции Кармы. В это же время Хулия неожиданно для всех влюбляется.

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