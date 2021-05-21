Во 2 сезоне 4 серии сериала «Мой сосед — супергерой» главный герой оказывается под серьезным давлением со стороны мэра города. В итоге он объединяется с Хосе, чтобы помешать полиции Кармы. В это же время Хулия неожиданно для всех влюбляется.
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Авторизация по e-mail