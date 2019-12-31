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Мой сосед — супергерой 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мой сосед — супергерой
Киноафиша Сериалы Мой сосед — супергерой Сезоны Сезон 1

El vecino 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мой сосед — супергерой»

В 1 сезоне сериала «Мой сосед — супергерой» в центре сюжета оказывается совершенно обычный парень по имени Хавьер. В последние годы его буквально преследуют всяческие неудачи. В первую очередь у него появились большие проблемы с деньгами: бизнес по продажам футболок почти перестал приносить хоть какой-то доход. На фоне всего этого главный герой начал больше нервничать и ругаться со своей любимой девушкой Лолой. Казалось бы, ничего хорошего с Хавьером уже не произойдет. Но в один прекрасный день он встречает умирающего пришельца, который решает передать ему свою силу.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Мой сосед — супергерой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 декабря 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
31 декабря 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 декабря 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 декабря 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 декабря 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
31 декабря 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 декабря 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
31 декабря 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
31 декабря 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
31 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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