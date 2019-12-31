В 1 сезоне сериала «Мой сосед — супергерой» в центре сюжета оказывается совершенно обычный парень по имени Хавьер. В последние годы его буквально преследуют всяческие неудачи. В первую очередь у него появились большие проблемы с деньгами: бизнес по продажам футболок почти перестал приносить хоть какой-то доход. На фоне всего этого главный герой начал больше нервничать и ругаться со своей любимой девушкой Лолой. Казалось бы, ничего хорошего с Хавьером уже не произойдет. Но в один прекрасный день он встречает умирающего пришельца, который решает передать ему свою силу.