В 1 сезоне сериала «Ее секрет» в поисках карьеры и денег молодой и перспективный Игорь переезжает в Москву. Он устраивается юристом в девелоперскую компанию. На работе он встречает Машу, дочь директора. Девушка влюбляется в него. У Игоря уже есть планы женитьбы на своей возлюбленной Жанне. Перед мужчиной встает выбор между деньгами и настоящими чувствами. Он не может устоять перед наследством Маши. Жанна не в силах перенести разрыв с Игорем. Девушка совершает попытку суицида. Игорь попадает в новую семью.