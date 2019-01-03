Меню
Ее секрет 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ее секрет
Ее секрет

Ее секрет 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ее секрет»

В 1 сезоне сериала «Ее секрет» в поисках карьеры и денег молодой и перспективный Игорь переезжает в Москву. Он устраивается юристом в девелоперскую компанию. На работе он встречает Машу, дочь директора. Девушка влюбляется в него. У Игоря уже есть планы женитьбы на своей возлюбленной Жанне. Перед мужчиной встает выбор между деньгами и настоящими чувствами. Он не может устоять перед наследством Маши. Жанна не в силах перенести разрыв с Игорем. Девушка совершает попытку суицида. Игорь попадает в новую семью.

0.0
Список серий 1-го сезона сериала «Ее секрет»
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 января 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 января 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 января 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 января 2019
График выхода всех сериалов
