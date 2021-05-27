В 1 сезоне сериала «Эдем» события разворачиваются в далеком будущем: вся человеческая раса исчезла, а на ее место пришли обученные роботы, которые превратили Землю в настоящий рай. Здесь больше нет войн, насилия и убийств. Исчезли проблемы климатического характера. В один прекрасный день пара роботов находит капсулу с человеческим младенцем в лесу. Поддавшись искушению, они решают самостоятельно воспитать и вырастить ребенка. Со временем найденыш вырастает в привлекательную девушку по имени Сара. Она становится взрослее и начинает задаваться важными жизненными вопросами...