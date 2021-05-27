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Эдем 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Эдем
Киноафиша Сериалы Эдем Сезоны Сезон 1

Eden 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эдем»

В 1 сезоне сериала «Эдем» события разворачиваются в далеком будущем: вся человеческая раса исчезла, а на ее место пришли обученные роботы, которые превратили Землю в настоящий рай. Здесь больше нет войн, насилия и убийств. Исчезли проблемы климатического характера. В один прекрасный день пара роботов находит капсулу с человеческим младенцем в лесу. Поддавшись искушению, они решают самостоятельно воспитать и вырастить ребенка. Со временем найденыш вырастает в привлекательную девушку по имени Сара. Она становится взрослее и начинает задаваться важными жизненными вопросами...

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Эдем График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 мая 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 мая 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 мая 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 мая 2021
График выхода всех сериалов
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