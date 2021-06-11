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Райское местечко 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Райское местечко
Киноафиша Сериалы Райское местечко Сезоны Сезон 1

Eden
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Райское местечко»

В 1 сезоне сериала «Райское местечко» в центре событий находится небольшой австралийский город под названием Эдем. Именно там после гламурной молодежной тусовки загадочно пропадают две подружки. На следующий день одну из девушек все-таки обнаруживают. Проблема в том, что она находится в глубоком наркотическом бреду и просто не способна ответить на вопросы сотрудников полиции. Судьба второй девушки остается под вопросом. По ходу развития сюжета становится понятно, что та общалась со странными личностями и торговала наркотиками.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий сериала Райское местечко График выхода всех сериалов
Сезон 1
Скаут Scout
Сезон 1 Серия 1
11 июня 2021
Кора и Дамиан Cora & Damian
Сезон 1 Серия 2
11 июня 2021
Энди Andy
Сезон 1 Серия 3
11 июня 2021
Грейси Gracie
Сезон 1 Серия 4
11 июня 2021
Кэм Cam
Сезон 1 Серия 5
11 июня 2021
Катя Katia
Сезон 1 Серия 6
11 июня 2021
Дрийсдейл Drysdale
Сезон 1 Серия 7
11 июня 2021
Хедвиг Hedwig
Сезон 1 Серия 8
11 июня 2021
График выхода всех сериалов
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