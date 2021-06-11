В 1 сезоне сериала «Райское местечко» в центре событий находится небольшой австралийский город под названием Эдем. Именно там после гламурной молодежной тусовки загадочно пропадают две подружки. На следующий день одну из девушек все-таки обнаруживают. Проблема в том, что она находится в глубоком наркотическом бреду и просто не способна ответить на вопросы сотрудников полиции. Судьба второй девушки остается под вопросом. По ходу развития сюжета становится понятно, что та общалась со странными личностями и торговала наркотиками.