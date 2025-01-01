Постеры сериала «Джетлаг»

Спустя 8 сезонов «Моя геройская академия» поставила жирную точку: рассказываем, чем закончилось культовое аниме

«Страсти надуманные, диалоги примитивные»: зрители разнесли свежий детектив НТВ «Тайный советник»

Как Чебурашка стал самым кассовым героем российского кино: от кукольного мультика — до 7 миллиардов сборов

Худой и с волосами: Сергей Бурунов начинал карьеру с «Моей прекрасной няни» — но узнать его там почти невозможно

Паука из «Аватара: Путь воды» вы точно видели в главном фильме в истории Marvel: лицо показали на весь экран – но вы не запомнили

Супергеройская «лихорадка» добралась и до Брэда Питта — раньше он избегал таких ролей, но для DC может сделать исключение

Гоцман против логики: Академика в «Ликвидации» могли поймать до смерти Соболя, но Давид Маркович в упор не замечал улик

Худшая экранизация Стивена Кинга за 2025 год вышла в «цифре» — нашли 3 причины дать ей шанс: «Скоро станет культовой классикой»

За эту сцену в «Брате 2» могли отправить за решетку всю съемочную группу — присмотритесь: страх в глазах актеров настоящий

Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»