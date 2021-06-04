В 1 сезоне 6 серии сериала «Педро Дом» Педро попадает в больницу из-за передозировки наркотиками, затем он вновь пытается пройти курс реабилитации. Отношения парня с отцом серьезно ухудшаются. В прошлом Виктор продвигается по ходу новой операции.
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