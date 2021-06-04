Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "По правилам и без" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Педро Дом Сезоны Сезон 1 Серия 6

Педро Дом 2021 6 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Педро Дом»
К ДЕТЯМ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ ИНСТРУКЦИИ
Сезон 1 / Серия 1 4 июня 2021
МЕТАМОРФОЗА
Сезон 1 / Серия 2 4 июня 2021
«СУДЬБА» С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Сезон 1 / Серия 3 4 июня 2021
КТО ВИНОВАТ?
Сезон 1 / Серия 4 4 июня 2021
КРАХ
Сезон 1 / Серия 5 4 июня 2021
ПАРТНЕРЫ?
Сезон 1 / Серия 6 4 июня 2021
В ЗАПАДНЕ
Сезон 1 / Серия 7 4 июня 2021
ПАРТНЕРЫ?
Сезон 1 / Серия 8 4 июня 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Педро Дом» Педро попадает в больницу из-за передозировки наркотиками, затем он вновь пытается пройти курс реабилитации. Отношения парня с отцом серьезно ухудшаются. В прошлом Виктор продвигается по ходу новой операции.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 9 комментариев
Эскортница
Эскортница 1 комментарий
Крик 6
Крик 6 5 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши