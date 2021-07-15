Документалист. Охотник за призраками 2021 8 серия 1 сезон
мало голосовОцените
0 голосов
Сезон 1 / Серия 115 июля 2021
Сезон 1 / Серия 215 июля 2021
Сезон 1 / Серия 315 июля 2021
Сезон 1 / Серия 415 июля 2021
Сезон 1 / Серия 520 июля 2021
Сезон 1 / Серия 622 июля 2021
Сезон 1 / Серия 727 июля 2021
Сезон 1 / Серия 829 июля 2021
О чем серия
В 1 сезоне 8 серии сериала «Документалист» реальные люди решают воспользоваться методами и приемами, показанными в шоу. Они повторяют путь главных героев сериала в надежде хотя бы на секунду прикоснуться к другому миру и доказать его существование.
Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
Если детективы на НТВ уже надоели, включайте эти новинки: 3 российских сериалов 2025 года
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail