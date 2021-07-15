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Киноафиша Сериалы Документалист. Охотник за призраками Сезоны Сезон 1 Серия 8

Документалист. Охотник за призраками 2021 8 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 15 июля 2021
Сезон 1 / Серия 2 15 июля 2021
Сезон 1 / Серия 3 15 июля 2021
Сезон 1 / Серия 4 15 июля 2021
Сезон 1 / Серия 5 20 июля 2021
Сезон 1 / Серия 6 22 июля 2021
Сезон 1 / Серия 7 27 июля 2021
Сезон 1 / Серия 8 29 июля 2021
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Документалист» реальные люди решают воспользоваться методами и приемами, показанными в шоу. Они повторяют путь главных героев сериала в надежде хотя бы на секунду прикоснуться к другому миру и доказать его существование.

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