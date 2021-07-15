Документалист. Охотник за призраками 2021 7 серия 1 сезон
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Сезон 1 / Серия 115 июля 2021
Сезон 1 / Серия 215 июля 2021
Сезон 1 / Серия 315 июля 2021
Сезон 1 / Серия 415 июля 2021
Сезон 1 / Серия 520 июля 2021
Сезон 1 / Серия 622 июля 2021
Сезон 1 / Серия 727 июля 2021
Сезон 1 / Серия 829 июля 2021
О чем серия
В 1 сезоне 7 серии сериала «Документалист» режиссер стремится разгадать главную загадку всех умов: есть ли какая-то жизнь после смерти? Для этого Евгению необходимо умереть, а потом воскреснуть. Но сможет ли он сделать это без серьезных потерь?
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