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Киноафиша Сериалы ДНК Сезоны Сезон 1 Серия 8

ДНК 2019 - 2023 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «ДНК»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 9 сентября 2019
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 16 сентября 2019
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 23 сентября 2019
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 30 сентября 2019
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 7 октября 2019
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 14 октября 2019
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 21 октября 2019
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 28 октября 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «ДНК» главным героям удается выйти на всех причастных к убийству Виктории и похищению маленькой девочки Минны. Наконец-то ребенок может воссоединиться с собственной матерью. Однако миссия Рольфа на этом не закончена.

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