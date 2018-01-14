Во 2 сезоне 7 серии сериала «Развод» Франсис сталкивается с популярным художником и приглашает его на открытие в свою галерею. Оказывается, он заинтересован не только в искусстве. Джеки закрывает сделку и предлагает Роберту вместе заняться бизнесом.