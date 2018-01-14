Во 2 сезоне 8 серии сериала «Развод» Роберт и Джеки готовятся к новому уровню в совместном бизнесе. У Франсис не все так хорошо, потому что открытие галереи провалилось. Женщина обращается к бывшему мужу за советом по ремонту.